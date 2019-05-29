Известная украинская певица Ольга Полякова анонсировала свою политическую партию

Украинская певица Ольга Полякова заявила о намерении создать собственную партию. Она, по словам певицы, станет "первой женской партией Украины". Об этом певица сообщила в видеопубликации в Facebook.

По мнению Поляковой, именно женщины являются "силой Украины". Также она отметила, что не хочет больше голосовать за неизвестных людей в списках, передает Корреспондент.

"Миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - отметила она.

Также Полякова подчеркнула, что публикация не является юмористической, и ей требуются в команду девушки.

По информации пресс-службы певицы, ее политическая партия на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году представлена не будет.