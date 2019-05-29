Церемония награждения лучших молдавских компаний состоится 30 мая

150 молдавских компаний получат награды Торгово-промышленной палаты и Госагентства интеллектуальной собственности. Это победители конкурсов "Торговая марка года" и "Достижения в области качества", а также лауреаты золотых медалей конкурса "Сделано в Молдове". Церемония награждения состоится завтра.

"В этом году церемония награждения приурочена к 20-летию принятия закона о Торгово-промышленной палате. Нашим компаниям приходится конкурировать с иностранными предприятиями в освоении новых рынков Евросоюза и других регионов. Мы должны отметить лучших", - сказал председатель ТПП Серджиу Харя.

16-я по счету церемония награждения соберет представителей более 350 отечественных компаний. Среди гостей торжества - бизнесмены из Румынии, Украины, Австрии и Голландии.