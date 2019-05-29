Акты гражданского состояния, выданные в Приднестровье, будут подтверждены в Молдове

Кабинет министров утвердил сегодня ряд документов, которые призваны решить проблемы жителей приднестровского региона.

Таким образом, были установлены процедуры по регистрации актов гражданского состояния в населенных пунктах левобережья Днестра и в г. Бендеры. Это решение призвано дополнить список инструментов, созданных правительством для обеспечения основных прав и свобод жителей приднестровского региона Республики Молдова.

Таким образом, жители региона смогут оформить все акты гражданского состояния, на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Молдова.

Граждане, проживающие на этой территории, смогут воспользоваться актами гражданского состояния, выданными конституционными властями, а соответствующие услуги будут предоставляться специализированными подразделениями Агентства публичных услуг.

Также был продлен до конца второго полугодия 2019 года срок ввоза нефтепродуктов через КПП "Новосавицкая-Кучурган" с обеспечением возможности их таможенного оформления на Таможенном посту "Бендеры 2". В случае ввода совместного контроля на указанных таможенных постах, данный срок будет упразднен.

До 1 февраля 2020 года продлен срок, в течение которого экономические агенты и учреждения из восточных районов страны смогут пересечь границу через пункты пересечения государственной границы «Первомайск-Кучурган», «Гоянул Ноу – Платоново» и «Новосавицкая – Кучурган» для оформления беспошлинных таможенных процедур при условии, что данные товары остаются на территории региона.

Продвижение этих нормативных актов является доказательством того, что деятельность правительства Республики Молдова направлена на поддержку населения и экономических агентов региона.