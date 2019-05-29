Второй этап программы "Хорошие дороги для Молдовы" стартует в ближайшие две недели

Ремонт дорог в рамках второго этапа программы "Хорошие дороги для Молдовы" стартует в ближайшие две недели. Об этом министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил на заседании правительства. Он отметил, что уже были подписаны контракты с двумя подрядчиками.

"У нас, господин премьер-министр есть некоторое отставание от намеченных сроков. Это связано с тем, что представленные местными властями данные были слегка завышены", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В свою очередь, глава кабмина отметил, что в рамках первого этапа программы ремонт дорог был сделан качественно.

"Меня радует, что ни одна из тех дорог, что мы восстановили или построили с нуля в рамках программы "Хорошие дороги", не была повреждена. Это, наверное, первый случай, когда зима прошла, а дороги остались целыми", - отметил премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип поручил Министерству экономики и Госадминистрации автомобильных дорог разработать методы контроля за качеством проведения ремонтных работ.

"Нужно определить способы контроля местных администраций за качеством ремонта дорог, которые делают за счет Дорожно фонда. Людям все равно, кто их восстанавливает. А ответственность в конечном итоге ложится на правительство", - добавил Павел Филип.

В прошлом году в рамках первого этапа программы "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтировали 1600 километров дорожного покрытия. Стоимость работ превысила миллиард 600 тысяч леев. С инициативой выступил председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. В этом году намерены восстановить 2600 километров дорог.