ОБСЕ высоко оценивает решение правительства РМ о подтверждении фактов гражданского состояния жителей Приднестровья

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх сегодня приветствовал решение правительства Республики Молдова об утверждении "Инструкции по подтверждению фактов гражданского состояния, произошедших и зарегистрированных в населенных пунктах на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры".

"Принимая это решение, правительство обеспечивает защиту прав людей, проживающих в Приднестровье. Я горячо приветствую этот важный шаг", - сказал Нойкирх.

Инструкция, утвержденная 29 мая, упростит процедуру признания и регистрации браков, разводов, рождений и смертей, зарегистрированных в Приднестровье. Глава Миссии подчеркнул, что новые процедуры помогут улучшить доступ людей к образованию, здравоохранению и другим жизненно важным базовым услугам, и напомнил, что важность признания легитимности юридических договоренностей и действий, таких как факты гражданского состояния, была подчеркнута в нескольких решениях Европейского суда по правам человека.

"За последние недели Кишинев и Тирасполь продемонстрировали лидерство, приняв решения, которые улучшили положение людей на местах. Я уверен, что эта мера будет способствовать дальнейшему укреплению доверия, сложившегося в последние годы в процессе приднестровского урегулирования", - сказал Нойкирх.

Вопросы, связанные с гражданским состоянием и документацией населения, регулярно обсуждаются сторонами в рамках тематических рабочих групп экспертов, которые остаются жизнеспособной платформой для диалога в процессе приднестровского урегулирования.