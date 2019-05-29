Названы самые агрессивные знаки зодиака

Каждый человек может проявлять агрессию. Однако астрологи выделяют пять самых агрессивных Знаков Зодиака, которые с легкостью дадут фору всем остальным.

Если сами вы не являетесь агрессивным человеком, важно научиться вести себя с такими людьми правильно. Для этого необходимо уметь искать компромиссы и не провоцировать агрессоров на негатив, пишет vesti-ua.net.

Овен



Список самых агрессивных людей открывают Овны. Стихия Огня делает свое дело. Овны агрессивны двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Конечно, они могут проявлять милосердие, терпимость и выдержку, ведь, к счастью, люди склонны к работе над собой. Тем не менее их сложно назвать любителями агрессии и сторонниками беспредельной грубости. Просто это у них в крови — по-другому они иногда не умеют. Друзей и партнеров у Овнов от этого не меньше, потому что они абсолютно всегда находят грань приличия. Они понимают, где необходимо остановиться вовремя, где нельзя перегибать палку. Самую большую и явную агрессию Овны проявляют по отношению к бесчестным людям.



Телец



Тельцы — это одни из тех, кто сначала агрессирует, а потом уже думает, все ли правильно сделано. Несмотря на то что ими управляет стихия Земли, они очень импульсивны. Тельцы обрушивают весь свой гнев на тех, кто переходит им дорогу, поэтому с ними не стоит шутить никому. Потом они могут попросить прощения, но чтобы остыть, им требуется достаточно много времени. Тельцы не любят конфликты, но никогда не отступят в борьбе за свою правоту или если их честь задели. Этим людям нужно наказать врага любой ценой, прямо здесь и прямо сейчас. Иногда это может стоить им работы, друзей, но они не будут переживать о том, правильно было всё сделано или нет.

Лев



Астрологи называют Львов достаточно агрессивными людьми. Они проявляют эту черту характера даже в общении с близкими, придерживаясь мнения, что лучше сначала напасть, а потом разбираться, было ли это правильно. Для них лучшая защита — это не нападение. У них нет защиты в целом. Они живут нападениями, страстью и агрессией. Если близкие люди понимают, что это происходит не со зла, то незнакомцам этого не понять никогда. Они видят лишь тех, кто не умеет садиться за стол переговоров. Из-за этого у Львов достаточно много врагов и недоброжелателей.



Козерог



Козероги агрессивны, но не в такой степени, как Львы или Тельцы. Проблема этих людей в неотступности. Договориться с Козерогом можно лишь в том случае, если вы полностью примите их сторону и согласитесь с ними во всем. Торговаться с ними нельзя, а вести войну они могут бесконечно. Уж слишком ревностно они относятся к своим достижениям, своей собственности. Козероги обладают очень предсказуемой, но невероятно назойливой агрессией, поэтому у них немного друзей. С другой стороны, они им и не нужны, ведь они всегда со всем хорошо справляются в одиночку. Один из катализаторов — это беспокойство, которое вынуждает их становиться агрессивными.

Водолей



Водолеи агрессивны ко всем, даже к слабым оппонентам. В совокупности с хитростью это делает их крайне опасными соперниками в любом аспекте, в любой сфере. Одной из важных черт характера Водолеев является их злопамятность. Они копят в себе негатив, а потом взрываются бурей эмоций. Водолеи не просят прощения, не признают себя виновными и не стремятся понравиться никому. В этом и состоят отличительные черты представителей данного Знака Зодиака, по которым их сразу можно распознать.