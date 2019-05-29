Каждый человек может проявлять агрессию. Однако астрологи выделяют пять самых агрессивных Знаков Зодиака, которые с легкостью дадут фору всем остальным.
Если сами вы не являетесь агрессивным человеком, важно научиться вести себя с такими людьми правильно. Для этого необходимо уметь искать компромиссы и не провоцировать агрессоров на негатив, пишет vesti-ua.net.
Овен
Список самых агрессивных людей открывают Овны. Стихия Огня делает свое дело. Овны агрессивны двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Конечно, они могут проявлять милосердие, терпимость и выдержку, ведь, к счастью, люди склонны к работе над собой. Тем не менее их сложно назвать любителями агрессии и сторонниками беспредельной грубости. Просто это у них в крови — по-другому они иногда не умеют. Друзей и партнеров у Овнов от этого не меньше, потому что они абсолютно всегда находят грань приличия. Они понимают, где необходимо остановиться вовремя, где нельзя перегибать палку. Самую большую и явную агрессию Овны проявляют по отношению к бесчестным людям.
Телец
Тельцы — это одни из тех, кто сначала агрессирует, а потом уже думает, все ли правильно сделано. Несмотря на то что ими управляет стихия Земли, они очень импульсивны. Тельцы обрушивают весь свой гнев на тех, кто переходит им дорогу, поэтому с ними не стоит шутить никому. Потом они могут попросить прощения, но чтобы остыть, им требуется достаточно много времени. Тельцы не любят конфликты, но никогда не отступят в борьбе за свою правоту или если их честь задели. Этим людям нужно наказать врага любой ценой, прямо здесь и прямо сейчас. Иногда это может стоить им работы, друзей, но они не будут переживать о том, правильно было всё сделано или нет.
Лев
Астрологи называют Львов достаточно агрессивными людьми. Они проявляют эту черту характера даже в общении с близкими, придерживаясь мнения, что лучше сначала напасть, а потом разбираться, было ли это правильно. Для них лучшая защита — это не нападение. У них нет защиты в целом. Они живут нападениями, страстью и агрессией. Если близкие люди понимают, что это происходит не со зла, то незнакомцам этого не понять никогда. Они видят лишь тех, кто не умеет садиться за стол переговоров. Из-за этого у Львов достаточно много врагов и недоброжелателей.
Козерог
Козероги агрессивны, но не в такой степени, как Львы или Тельцы. Проблема этих людей в неотступности. Договориться с Козерогом можно лишь в том случае, если вы полностью примите их сторону и согласитесь с ними во всем. Торговаться с ними нельзя, а вести войну они могут бесконечно. Уж слишком ревностно они относятся к своим достижениям, своей собственности. Козероги обладают очень предсказуемой, но невероятно назойливой агрессией, поэтому у них немного друзей. С другой стороны, они им и не нужны, ведь они всегда со всем хорошо справляются в одиночку. Один из катализаторов — это беспокойство, которое вынуждает их становиться агрессивными.
Водолей
Водолеи агрессивны ко всем, даже к слабым оппонентам. В совокупности с хитростью это делает их крайне опасными соперниками в любом аспекте, в любой сфере. Одной из важных черт характера Водолеев является их злопамятность. Они копят в себе негатив, а потом взрываются бурей эмоций. Водолеи не просят прощения, не признают себя виновными и не стремятся понравиться никому. В этом и состоят отличительные черты представителей данного Знака Зодиака, по которым их сразу можно распознать.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
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