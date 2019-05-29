Рассчитать пенсию по возрасту можно будет онлайн

Рассчитать пенсию по возрасту можно будет онлайн. Национальная касса социального страхования завершила тестирование так называемого "пенсионного калькулятора" и намерена запустить его уже на этой неделе.

Найти приложение можно найти на сайте учреждения cnas.md. Для расчета пенсии, потребуется ввести личные данные и указать стаж работы до 1999 года. Вся информация после этого периода будет автоматически отправлена в систему.

"Кликаем мышкой, вводим необходимые данные и рассчитываем будущую пенсию с учетом рабочего стажа. Вся эта информация о каждом работнике находится в базе данных."