Предприниматели смогут экспортировать небольшие партии товара посредством почты

Малые и средние предприятия смогут экспортировать небольшие партии товара посредством почты. Кроме того, начиная с июля предпринимателям не придется заполнять таможенные декларации при отправке каждой партии, достаточно будет одной на все поставки, осуществляемые в течение месяца.

С инициативой внесения соответствующих поправок в действующий свод правил выступила Таможенная служба. Документ вынесут на публичные обсуждения.

Согласно нововведениям, бизнесмены должны будут подать в Таможенную службу заявку, в которой будут указаны наименование товара, его количество, а также юридический адрес и фискальный код предприятия. Документ будет действителен в течение года. В случае нарушений со стороны предприятия он будет аннулирован.

Поправки направлены на упрощение процедуры таможенного учета провозимых товаров и сокращение бюрократии. Уточняется, что стоимость одной посылки не должна превышать тысячи евро.