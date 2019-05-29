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Предприниматели смогут экспортировать небольшие партии товара посредством почты
// фото: gov.md
18:00, 29 May 2019
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Малые и средние предприятия смогут экспортировать небольшие партии товара посредством почты. Кроме того, начиная с июля предпринимателям не придется заполнять таможенные декларации при отправке каждой партии, достаточно будет одной на все поставки, осуществляемые в течение месяца.

С инициативой внесения соответствующих поправок в действующий свод правил выступила Таможенная служба. Документ вынесут на публичные обсуждения.

Согласно нововведениям, бизнесмены должны будут подать в Таможенную службу заявку, в которой будут указаны наименование товара, его количество, а также юридический адрес и фискальный код предприятия. Документ будет действителен в течение года. В случае нарушений со стороны предприятия он будет аннулирован.

Поправки направлены на упрощение процедуры таможенного учета провозимых товаров и сокращение бюрократии. Уточняется, что стоимость одной посылки не должна превышать тысячи евро.




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