Бизнесмен Андрей Транга остается под арестом: Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции

Бизнесмен Андрей Транга не покинет изолятор. Кишиневская апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции о предварительном аресте на 30 суток. Оспорить вердикт пытались адвокаты обвиняемого. Сам Транга на заседании отсутствовал.

Владельца самой крупной столичной сети ресторанов задержали в конце апреля по делу о торговле влиянием и шантаже. По данным следствия, вместе с сообщниками он три года шантажировал предпринимателя Виорела Варзаря, планируя отобрать его бизнес. Предприятие Варзаря занимается производством цистерн из нержавеющей стали и оценивается почти в десять миллионов евро.

Транга и четверо его сообщников вымогали в Вырзаря 30 тысяч евро. Их задержали при получении части суммы.

Между тем в СМИ появилось анонимное письмо, в котором была описана схема отъема бизнеса Варзаря, и отмечалось причастность к этому делу криминального авторитета Григория Карамалака, известного как Болгар.