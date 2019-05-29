Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

30 мая в Молдове ожидается переменная облачность, местами дожди с грозами.

В Бричанах термометры покажут 23 градуса, в Сороках на градус выше. В Бельцах и Оргееве воздух прогреется до 25 градусов. В Тирасполе и Леове плюс 27. В Комрате и Кагуле прогнозируют 28 градусов.

В столице ночью термометры покажут 17 градусов, днем плюс 27. В ближайшее время ожидаются дожди с грозами. Ночью прогнозируют до 17 градусов, дневной максимум составит 29 градусов.

Напомним, 29 мая Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром.

Так, на всей территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 л/кв. м) с градом и шквалистым ветром порывами 15-20 м/с.

В этой связи спасатели и патрульная полиция рекомендуют населению быть внимательными, особенно на дорогах, а в случае возникновениия чрезвычайной ситуации звонить в Службу 112.