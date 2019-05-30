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Разоблачение zeppelin.md: Карамалак владеет долей во всех бизнесах Транги в Молдове
// фото: открытый источник
09:25, 30 May 2019
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У вора в законе Григория Карамалак есть доля во всех бизнесах Андрея Транги в Молдове, а также в тех бизнесах, в которых тот участвует.

Карамалак и Транга дружат еще с 90-х. Более того, связь Транги и Карамалака по кличке Болгар, нашла свое место и в названии компании, управляемой первым - TraBo Plus - Транга и Болгар плюс другие.

Об этом рассказал предприниматель Виорел Вэрзарь, который дал признательные показания против Транги за его попытку захватить бизнес через Карамалака.

В интервью для портала расследований Zeppelin.md Вэрзарь рассказал о беседе с Андреем Трангой после возвращения из Москвы, где Болгар давлением пытался заставить Вэрзаря уступить половину своего бизнеса.

"Он мне сказал: "Я тебе открыл карты, потому что мы увидели, что ты умный парень, трудолюбивый". Фактически мне сказали, что меня завербовали в свою группировку. "Ты был у человека - значит ты уже наш".

Он мне стал рассказывать: "Ситуация следующая - мы знакомы с Григорием, моим другом, с 90-х. Все это время мы были вместе с ним", - говорит Вэрзарь. По его словам, Транга открыто ему заявил, что у Болгара есть доли во всех его бизнесах.

"Он сказал, что не может без Карамалака, потому что тот во всех бизнесах Андрея либо там, где у него есть доля, автоматически получает и свой доход", - продолжил Вэрзарь.

Более того, в бизнесе TraBo Plus свое место нашли и многие люди уголовника Болгара.

"Когда арестовали Карамалака, много его людей осталось не у дел. А когда развивался бизнес Andy’s Pizza, понадобились люди. Почти все те, которые освобождались из тюрьмы, связанные с Карамалаком, устроились у Транги. Для него это было даже гордостью, что он позаботился о семье и детях Карамалака здесь в Молдове. Более того, бывший водитель Карамалака теперь возит детей Транги", - рассказал Вэрзарь.

Карамалак был объявлен в розыск ИНТЕРПОЛА властями Молдове в 1998. Его обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в конце 90-ых. Болгар был задержан неоднократно в Украине и России, но всегда выходил на свободу. В 2008 президент России предоставил Болгару российское гражданство.




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