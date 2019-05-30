Безопасность, как её видит вор в законе Болгар - бронежилеты и автоматы в его Мерседесе

Уголовник Григорий Карамалак, он же Болгар, перемещается на лимузине, полном оружия. Об этом рассказал бизнесмен Виорел Вэрзарь, у которого Карамалак потребовал 20% от бизнеса за “крышу” в схеме, запущенной предпринимателем Андреем Трангой.

В интервью для портала Zeppelin.md Вэрзарь рассказал, что Болгар предоставил ему свою машину, чтобы тот поехал по своим делам, после того, как заявил, что они вместе с Трангой забирают у Вэрзаря половину бизнеса, который тот собирался открыть в Москве.

Эта беседа проходила в одном из ресторанов столицы России 19 октября 2016.

"Испугавшись, я согласился, ведь это было неожиданно для меня, и я не знал, как уйти с этой “стрелки”. Все происходящее меня угнетало. Я сказал Карамалаку, что у меня встреча, и я должен ехать. На что он ответил, что мы еще не закончили. Он вызвал охрану, водителей и попросил их подготовить машину, сказав нужно куда-то ехать", - рассказал предприниматель на встрече с журналистом Вячеславом Балакчи.

Болгар проводил его до своего лимузина, похожего на настоящий арсенал.

"Мы сели в его машину, Mercedes S-класса, на полу в нем лежали автоматы. Два из них он достал и дал своим людям. Я еще больше испугался. На передних сидениях, вместо ковриков, лежали бронежилеты. Один был на полу, еще один - на соседнем сидении. Я сел сзади, потому что было лишь одно место свободным. Машина была простой, S-класс, но напичкана всем необходимым для самозащиты", - описал Вэрзарь автомобиль Карамалака.

Предприниматель добавил, что Болгар опасается за свою жизнь.

"Как я понял, он чего-то боится и всего остерегается. Но это и нормально для такого человека. Вероятно, он много "хорошего" сделал для людей", - добавил бизнесмен.