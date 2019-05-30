Появился гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков Зодиака.
Астролог говорит, что июнь - не лучшее время для тех, кто ждет милости от природы или других "инстанций", от которых зависит решение важных для них вопросов. О том, чего ожидать в июне всем знакам Зодиака, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.
Овен
Прекрасное время для любви и творчества, когда замечательные идеи и замыслы будут не только в большом количестве рождаться на свет, но и легко воплощаться в жизнь, сердце чаще биться с появлением дорогого вам человека, а дети приносить только радость, передает УНИАН.
Телец
На первый план выйдет тема недвижимости. Разумеется, у каждого она будет проигрываться по-своему – от долгожданной возможности приобрести собственный дом или квартиру и полномасштабного ремонта до мелких покупок, которые позволяют освежить и украсить интерьер.
Близнецы
Лето начнется с появления в жизни старых друзей и знакомых, с которыми судьба не сталкивала вас уже много лет – воспоминания о былых временах принесут вам море удовольствия. В июне также хорошо завершать старые дела, а вот новые начинать не рекомендуется.
Рак
Для вас июнь – время любви. В начале лета вы, излучая феромоны под воздействием Венеры, будете необычайно привлекательны для противоположного пола. Не теряйте прекрасный шанс найти человека, которого вы со временем назовете своей второй половинкой.
Лев
Возможна ситуация дежавю, когда трудно будет избавиться от ощущения: подобное с вами когда-то уже происходило. Если это действительно так, старайтесь не повторять прошлых ошибок – проанализируйте то, что случилось много лет назад и сделайте правильные выводы.
Дева
Месяц пройдет в решении актуальных рабочих вопросов: недоразумения в отношениях с начальством поставит вас перед необходимостью доказывать свою профессиональную компетентность и состоятельность, но вы, похоже, легко справитесь с этим заданием.
Весы
Начало лета – удачное время для тех, кто находится в поисках своей второй половинки. Нужный человек может появиться в вашей жизни в любой день, но, скорее всего, судьбоносная встреча состоится 30 июня – именно на этой дате особенно настаивают звезды.
Скорпион
Первый месяц лета принесет неплохой доход – деньги будут приходить из разных, порой неожиданных, источников, но в итоге сумма вас вполне удовлетворит. Позвольте себе наконец приобрести то, о чем давно мечтаете.
Стрелец
Месяц пройдет в поездках, во время которых вам повезет совместить приятное с полезным: в командировке удастся хорошо отдохнуть, а на отдыхе – неплохо поработать и, что особенно приятно, заработать. Будьте осторожны за рулем – не гоняйте на невероятной скорости.
Козерог
В июне, особенно в начале месяца – не рекомендуется делать крупные покупки и заключать важные соглашения – ретроградный Меркурий не даст вам возможности объективно оценить все преимущества и недостатки вашего выбора, поэтому велика вероятность досадной ошибки.
Водолей
Месяц внесет серьезные коррективы в вашу личную жизнь: если вы одиноки, то вполне можете рассчитывать на встречу с человеком, который станет вам близким если же ваши отношения давно уже не радуют ни вас, ни вашего партнера, звезды дадут вам шанс на освобождение.
Рыбы
Начало лета – время красивых любовных историй, когда роман может разгореться там, где застанут вас новые чувства – кого на отдыхе, а кого и на рабочем месте. Отношения, начавшиеся как обычный флирт, вполне могут закончиться маршем Мендельсона.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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