В Индии школьники платят пластиком за обучение

Таким образом, создатели школы хотят повысить в деревне уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором.

В индийском штате Ассам уже три года работает школа, которая вместо денег принимает за обучение пластик для переработки, передает УНИАН.



О необычной школе написал Forbes. Школу летом 2016 года открыли Пармита Сарма и Мазин Мухтар. Им пришла идея открыть образовательное учреждение для бедных семей, которое одновременно решало бы проблему высокой загрязненности деревни пластиком.

Жители собирали его и использовали в холодные месяцы для отапливания помещений, не подозревая о том, что этим наносят вред своему здоровью.Мазин и Пармита решили, что их школа будет брать с учеников не деньги, а пластик, который затем будет отправляться на переработку.

Они придумали курс обучения, который сфокусирован на проблемах окружающей среды, но включают в себя и стандартные математику, английский язык и так далее.

Таким образом, создатели школы хотят повысить в деревне уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором. С момента открытия школы количество учеников в школе выросло с 20 человек до 110. Пармита и Мазин хотят открыть еще 100 таких школ в ближайшие пять лет.





