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В Индии школьники платят пластиком за обучение
// фото: Reuters
09:45, 30 May 2019
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Таким образом, создатели школы хотят повысить в деревне уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором.

В индийском штате Ассам уже три года работает школа, которая вместо денег принимает за обучение пластик для переработки, передает УНИАН.

О необычной школе написал Forbes. Школу летом 2016 года открыли Пармита Сарма и Мазин Мухтар.  Им пришла идея открыть образовательное учреждение для бедных семей, которое одновременно решало бы проблему высокой загрязненности деревни пластиком. 

Жители собирали его и использовали в холодные месяцы для отапливания помещений, не подозревая о том, что этим наносят вред своему здоровью.Мазин и Пармита решили, что их школа будет брать с учеников не деньги, а пластик, который затем будет отправляться на переработку. 

Они придумали курс обучения, который сфокусирован на проблемах окружающей среды, но включают в себя и стандартные математику, английский язык и так далее.

Таким образом, создатели школы хотят повысить в деревне уровень образования, а также улучшить ситуацию с мусором.  С момента открытия школы количество учеников в школе выросло с 20 человек до 110. Пармита и Мазин хотят открыть еще 100 таких школ в ближайшие пять лет.






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