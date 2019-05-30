Приложение будет отслеживать фазы сна пользователей и поощрять их за ночной отдых.
Компания Niantic, авторы Pokemon Go, анонсировала новую игру Pokemon Sleep, которая должна мотивировать игроков правильно спать, передает УНИАН.
Игра обещает "превратить сон в развлечение", поощряя игроков за сохранение "хороших привычек сна как части здорового образа жизни", сообщает Guardian.
Особенности игрового процесса пока неизвестны, но новинка будет связана с Pokemon Go, то есть предназначена для тех "одержимых, которые не бросают игру с момента ее запуска в 2016 году, врезаясь в деревья, здания, полицейские машины и иностранные границы в десятках тысяч зарегистрированных несчастных случаев", - говорится в сообщении.
Приложение будет отслеживать фазы сна пользователей и поощрять их за ночной отдых. Специально для Pokemon Sleep выйдет новый браслет Pokemon Go Plus+ - это улучшенная версия аксессуара, который можно использовать для ловли покемонов в нашумевшей Pokemon Go.
По сути, это будет классический фитнес-браслет, передает НВ. "Концепция этой игры заключается в том, что игроки ожидают пробуждения каждое утро", - пояснил президент и генеральный директор The Pokemon Company Цунэкадзу Исихара. Выпуск приложения запланирован на 2020 год.
С ростом осведомленности о негативном влиянии технологий на сон игра вряд ли будет способствовать развитию "хороших привычек". Эксперт Кати Фишер из Circadian Sleep Coaching подчеркнула: "Осознание того, что что-то происходит, пока мы спим, не обязательно позволяет нам отключиться".
Комментарии
- Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
- Apple получила патент на складной дисплей
- В Intel создали игровой ноутбук будущего
- Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
- Ноутбук с самыми опасными вирусами продан на аукционе за $1,3 млн
- Первый компьютер Apple I продали за $471 тысячу
- Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно
- Десять компаний, которые заменяют людей роботами
- Китайский художник выставил на аукцион ноутбук с шестью самыми опасными вирусами
- Все 60 спутников Илона Маска подключились к Сети
- Молдавские фермеры получат по Японской программе еще 40 тракторов
- Самого маленького в мире ребёнка выходили врачи в США
- Врачи предупредили о вреде вейпов
- Мужчина поджёг себя прямо перед Белым домом
- В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека
- Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта
- Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о ливнях с грозами
- Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни
- Рассчитать пенсию по возрасту можно будет онлайн
- Бизнесмен Андрей Транга остается под арестом: Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции
- Мужчины, которые превратят жизнь в ад: тираны по знаку Зодиака
- Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин на Рышкановке
- Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни
- Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
- Новый "желтый код" в Молдове: погода резко изменится
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD