Ассанжа перевели в тюремную больницу

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

WikiLeaks отмечает, что состояние Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".

По словам адвоката журналиста Пера Самуэльсона, в прошлую пятницу Ассанж чувствовал себя так, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

"За семь недель в Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", — добавляет организация, передает РИА Новости.

Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут в четверг в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.