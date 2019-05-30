Скончался звезда фильма Крестный отец

Американский актер Кармине Кариди был госпитализирован в больницу в Лос-Анджелесе в состоянии комы.

Актер Кармине Кариди, известный по ролям в фильмах Крестный отец, скончался в возрасте 85 лет, сообщает TMZ.

Кариди умер в одной из клиник Лос-Анджелеса после того, как впал в кому. Актер госпитализировали месяц назад с травмой спины, однако позже у него развилась пневмония, передает Корреспондент.

Кармине Кариди сыграл в фильмах Крестный отец – 2 и Крестный отец – 3, при этом исполнив две разные роли: бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

Всего за свою 60-летнюю карьеру Кариди снялся в более чем сотне фильмов и сериалов.

Напомним, в прошлом году скончался актер из фильма Крестный отец Алекс Рокко. В январе этого года умер актер Эйб Вигода, сыгравший гангстерской драме Сальваторе Тессио.