Неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке напротив Белого дома, сообщила Секретная служба США в среду, 29 мая.



Инцидент произошел в парке Эллипс, который также называется Президентским парком и открыт для свободного посещения, передает Корреспондент.



Прибывшие на место происшествия представители спецслужбы и полиции оказали потушили мужчину и оказали ему первую помощь. После чего пострадавший был госпитализирован с ожогами.



Причина, по которой мужчина пошел на этот шаг, не сообщается. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

