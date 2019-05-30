Самого маленького в мире ребёнка выходили врачи в США

В США медики спасли от смерти преждевременно родившуюся девочку, вес которой на момент рождения не достигал и 250 граммов. Чудо совершили медики больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.

Уточняется, что ребёнок родился на три месяца раньше срока и был размером с большое яблоко. При этом вес у малышки был вдвое меньше, чем у других шестимесячных дети, передает Regnum.

Как отметил профессор педиатрии в Университете Айовы, доктор Эдвард Белл, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы, это самый маленький ребёнок в мире, которого удалось выходить.

Новорождённая провела почти пяти месяцев в отделении интенсивной терапии и в мае была отправлена домой. На момент выписки её вес составлял два килограмма. Сейчас ребёнок здоров.