Молдавские фермеры получат по Японской программе еще 40 тракторов

Молдавские фермеры получат еще 40 тракторов по программе 2KR, которую финансирует правительство Японии. Соглашение накануне одобрил кабмин.

Бюджет очередного этапа программы - 25 млн леев. Купят на эти деньги технику для садов и виноградников - она в стране сейчас самая востребованная.

Ранее правительство Японии предоставило молдавским фермерам 106 тракторов. С 2017 года объем финансирования превысил полмиллиарда йен. Это почти 83 млн леев.