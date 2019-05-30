В столице отметили Международный день миротворцев ООН. ФОТО

Они ежедневно рискуют жизнью ради безопасности мирных граждан. Речь о военнослужащих Национальной армии, которые уже 16 лет участвуют в миротворческих миссиях Организации объединенных наций в зонах конфликта. Министерство обороны организовало для них торжественную церемонию по случаю Международного дня миротворцев ООН.

Лейтенант Андрей Шрам служит в Национальной армии уже 20 лет. Два года назад он принял участие в миротворческой миссии в Центральноафриканской Республике. Там он прослужил год.

"Нашей главной задачей было патрулирование и сбор сведений об угрозах безопасности, ведь там идет война между мусульманами и христианами".

А майор Елена Мильченко пробыла в Центральноафриканской Республике 15 месяцев.

"На нас нападали боевики, мы попадали в засады, у меня на руках умерла двухлетняя девочка".

Начиная с 2003 года наша страна участвует в миротворческих миссиях ООН в Либерии, Кот-д'Ивуаре, Судане, Грузии и Косово.

"Это лучшее свидетельство того, что Молдова последовательно выполняет свои обязательства и выступает за мир и безопасность во всем мире", - сказала представитель ООН в Молдове Рита Колумбия.

"Нашей приоритетной задачей является восстановление престижа и привлекательности профессии военнослужащего, который отвечает за мир и участвует в миссиях ООН. Мы стремимся к тому, чтобы Молдова предоставляла для миротворческих целые подразделения", - отметил министр обороны Евгений Стурза.

Сейчас в миротворческих миссиях ООН участвуют 12 военнослужащих Национальной армии, в том числе две женщины.