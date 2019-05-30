Сам Илон Маск заявил, что спутники Starlink не окажут существенного влияния на астрономию.
На прошлой неделе компания SpaceX вывела на орбиту первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink, однако астрономы уже видят в этом серьёзную проблему для наземной астрономии, передает УНИАН.
Об этом сообщает портал ITC.ua. "Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и многие другие исследователи заметили, что интернет-спутники слишком яркие и могут мешать наблюдениям с Земли. Кроме того, когда на орбиту выйдут почти 12 тысяч спутников SpaceX, это только усугубит проблему. Астрономы говорят, что количество объектов на орбите в конечном счёте может увеличиться втрое, и тем, кто работает с телескопами, придётся это учитывать", - говорится в сообщении.
Starlink – это ещё и проблема космического мусора. На текущий момент на орбите уже находятся около 5 тысяч спутников и около 2 тысячи из них продолжают работать, согласно последнему докладу Европейского космического агентства. С добавлением созвездия спутников от SpaceX, OneWeb, Telesat, Kepler Communications, а теперь ещё и Amazon это станет настоящей головной болью для астрономов. Но многое зависит от того, в каком месте, во сколько и в какое время года они будут находиться над Землей.
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутники Starlink не окажут существенного влияния на астрономию. Срок службы аппаратов составляет 5-7 лет, после чего компания планирует сводить их с орбиты и сжигать в атмосфере Земли. А чтобы спутники не "слепили" Маск попросил свою команду уменьшить их альбедо (отражательную способность) перед следующими запусками. Но астрономы беспокоятся не только о ярком свечении.
Некоторые опасаются, что радиочастоты спутников будут создавать помехи для телескопов и научного оборудования, что повлечёт за собой проблемы в изучении Вселенной. На это Маск ответил, что спутники Starlink не будут работать на определённых частотах в Ku-диапазоне, чтобы избежать подобных проблем. Он также поддержал идею использования спутников в качестве носителей компактных космических телескопов.
Комментарии
- Врачи предупредили о вреде вейпов
- Ученые нашли планету в очень неожиданном месте
- В Рышканах на ходу загорелся автомобиль
- Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года
- Врачи дали летние рекомендации дачникам с гипертонией
- Ученые назвали самых счастливых людей в обществе
- Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
- Ученые разработали новую технологию очистки атмосферы от углекислого газа
- Ученые развеяли распространенные мифы о здоровом питании
- Ученые: женщины хуже работают, если мерзнут в офисе
- Сторонники Ассанжа собрались перед зданием суда в Лондоне
- В Японии начали проводить официальные свадьбы в стиле Pokemon
- Финал Лиги Чемпионов: в столичных клубах и барах готовятся к наплыву болельщиков
- День открытых дверей провели в 40-ка отделениях НКСС
- На Среднем Западе США пронеслись более полусотни смерчей
- Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта
- Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о ливнях с грозами
- Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни
- Рассчитать пенсию по возрасту можно будет онлайн
- Бизнесмен Андрей Транга остается под арестом: Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции
- Мужчины, которые превратят жизнь в ад: тираны по знаку Зодиака
- Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин на Рышкановке
- Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни
- Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
- Новый "желтый код" в Молдове: погода резко изменится
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD