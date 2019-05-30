День открытых дверей провели в 40-ка отделениях НКСС

Как формируются социальные выплаты, и какова роль Национальной кассы социального страхования - рассказали школьникам по всей стране. В 40-ка отделениях НКСС провели день открытых дверей.

Пенсия по возрасту, декретный отпуск, потеря трудоспособности, профессиональная болезнь и безработица. За это мы начисляем социальные выплаты.

В центральном офисе кассы принимали учеников столичного лицея имени Михая Витязула. Школьники понимают - новые знания точно пригодятся в будущем.

"Я знал про декретный отпуск и пенсию, про выплаты по инвалидности и безработице. Но не был уверен, что именно Национальная касса их покрывает".

"Узнал важную вещь - нужно способствовать развитию государства, потому что оно поможет тебе".

"Дети должны знакомится с работой государственных ведомств. Они осознали свою роль в обеспечении будущего страны", - сказала директор лицея им. М. Витязула Нелли Березовски.

"Мы хотим, чтобы такое общение стало традиционным для Национальной кассы социального страхования. Уверена, такие мероприятия будут полезными", - отметила генеральный директор НКСС Валентина Булига.

Национальная касса социального страхования обслуживает около миллиона трехсот тысяч жителей страны.