Финал Лиги Чемпионов: в столичных клубах и барах готовятся к наплыву болельщиков

В столичных клубах и барах готовятся к финалу Лиги Чемпионов. Большая часть мест уже забронирована, так что в залах ставят дополнительные столики. Но главное - телевизоры и колонки.

"В прошлые годы мест не хватало. Поэтому мы построили еще одну террасу. В нижнем зале уже установлен проектор, есть много телевизоров с хорошим звуком", - сказала директор заведения Антонина Ботнарь.

Болельщикам обещают особое меню, скидки и розыгрыши.

"Будет много пива и конкурсов. Мы уже составили программу. 11 вопросов, и приз за каждый правильный ответ – кружка пива. Кроме того, будет лотерея".

А в этом ресторане в перерывах будет проводиться благотворительный аукцион.

"Для финала мы приготовили интерактивную шоу-программу. На аукцион выставим футболку Александра Гацкана. Вырученные средства пойдут в детский коммунитарный центр", - сказал представитель заведения Дмитрий Мунтян.

А в столичном выставочном комплексе откроется целый спортивный городок.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", состоится в субботу.