В Японии начали проводить официальные свадьбы в стиле Pokemon

Японское свадебное агентство ESCRIT договорилось с Nintendo о проведении официальных свадебных церемоний с тематикой покемонов.

Компании уже провели первую Pokemon-свадьбу: с Пикачу в качестве свидетелей, тематическим тортом и свадебным сертификатом и т.п.

Стоит заметить, что японские фанаты покемонов и до этого проводили церемонии в духе любимой вселенной, но теперь у них есть возможность провести официальный обряд, одобренный создателями Pokemon, передает gmbox.

Компания ESCRIT пыталась договориться с Nintendo ещё с февраля этого года, и в итоге ей это удалось. На днях агентство как раз провело первую официальную свадьбу с покемонами: жениху и невесте выдали по личному Пикачу для сопровождения на церемонии, для них подготовили еду и свадебный торт в стиле Pokemon, и даже сделали милейший официальный свадебный сертификат, который мало похож на стандартный документ.

В Японии свадьбы в стиле известных видеоигр или аниме-сериалов - не новинка: несколько месяцев назад другое японское агентство запустило с разрешения разработчиков официальные свадьбы по мотивам Final Fantasy XIV. На них для молодожёнов воссоздают в реальности свадебную церемонию из видеоигры.