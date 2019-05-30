Сторонники Ассанжа собрались перед зданием суда в Лондоне

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа скандируют лозунги в его поддержку перед зданием Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где с минуты на минуту начнётся заседание по делу Ассанжа.

"США, Великобритания - руки прочь от Ассанжа", - выкрикивают активисты, держа в руках плакаты с фотографиями основателя WikiLeaks.

"Нет экстрадиции! Свободу! Свободу прессе! Свободу Джулиану Ассанжу!" - также раздается у здания суда, передает РИА Новости.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, и сейчас он отбывает срок в тюрьме.

Как сообщил адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

В свою очередь, прокуратура Швеции недавно объявила, что возобновляет расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, и будет требовать его экстрадиции в страну.