Биологи из Санкт-Петербурга и Москвы проследили за тем, как йогурты влияют на микрофлору кишечника полутора сотен добровольцев и открыли интересные различия в действии пробиотиков на них. Результаты их опытов были представлены в журнале Nutrients.
"Микробиота у разных людей обладает индивидуальными особенностями, поэтому и на диету отвечает по-разному. В нашем случае более значимое увеличение в численности полезных бактерий было характерно для той группы добровольцев, у которой было изначально много пробиотических бактерий в кишечнике", — рассказывает Александр Тяхт из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение и привычки, передает РИА Новости.
К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация "здоровой" микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике особых бактерий, способствующих всасыванию жира и ускоряющих развитие ожирения.
Ученые уже более века спорят о том, можно ли улучшить микрофлору и сделать ее более полезной для организма при помощи различных продуктов-пробиотиков, содержащих в себе различных полезных бактерий. К примеру, еще в 1907 году Илья Мечников, нобелевский лауреат и основоположник российской биологии, связал долголетие болгарских крестьян с тем, что они пили большое количество йогурта.
В последующие годы появилось множество сторонников и противников этой идеи, и пока у биологов и медиков нет однозначного подтверждения или опровержения того, что пробиотики могут напрямую менять микрофлору.
Сомнения "скептиков" связаны с тем, что желудочные соки и кислоты убивают большую часть микробов еще до того, как они успеют попасть в кишечник, что делает, как они считают, пробиотики столь же полезными, как и обычная пища.
Тяхт и его коллеги, в том числе генетики из биохолдинга Atlas Biomed, провели первое масштабное исследование такого рода в России по заказу компании Pepsi, наблюдая за тем, как йогурт, содержащий в себе повышенное количество бактерий вида Bifidobacterium animalis (BB12), влиял на здоровье и состояние добровольцев.
Для этого ученые набрали группу из полутора сотен молодых мужчин и женщин, не страдавших от ожирения и любых проблем со здоровьем. Ученые собрали образцы их микрофлоры до начала эксперимента и через месяц после начала ежедневного приема йогурта и сравнили то, как поменялся ее состав за это время.
Для проведения этой "переписи" молекулярные биологи не стали анализировать индивидуальные геномы всех бактерий, а воспользовались метагеномными методами, позволяющими достаточно быстро и точно оценить крупномасштабные изменения в численности и видовом разнообразии представителей микрофлоры.
В целом, йогурты положительно повлияли на здоровье добровольцев. Несмотря на то, что общий уровень разнообразия их микрофлоры не поменялся, численность полезных микробов, в том числе нескольких видов бифидобактерий, несколько выросла. Помимо этого, поменялся характер метаболизма бактерий, что ученые связывают с появлением молочнокислых продуктов в диете участников эксперимента.
Что интересно, добровольцев можно было разделить на две обособленных группы по тому, как на них подействовал йогурт. Микрофлора примерно половины из них отреагировала на перемены в диете относительно слабо и почти не поменялась. У других подопытных эти сдвиги были серьезными и при этом совершенно другими по характеру как среди лактобактерий, так и других микробов.
"Внутри кишечника разные виды бактерий объединены в сложные экологические сети, конкурируя или поддерживая друг друга. Структура этой сети может существенно отличаться от человека к человеку, что будет влиять на то, как микробы из пробиотиков встраиваются в них. В этом может быть причина того, почему йогурты по-разному повлияли на состояние микрофлоры добровольцев", — пояснил ученый.
Вдобавок, эти различия, как предполагают Тяхт и его коллеги, могут быть связаны с тем, какой пищей питались участники опытов до начала эксперимента. Йогурты сильнее всего подействовали на тех людей, которые до этого употребляли ярко выраженную "западную" диету и имели соответствующую микрофлору.
Открытие других подобных различий в реакции организма и микрофлоры на различные продукты питания, как считает биолог, поможет ученым и врачам разрабатывать персонализированные схемы питания, учитывающие индивидуальные особенности каждого человека и максимально улучшающие его здоровье.
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