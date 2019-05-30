У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в четверг в 09.03 по времени UTC (12.03 по молдове). Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.