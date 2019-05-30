Молдавский экспорт в Польшу за пять лет вырос на 13%

Молдавские экспортеры наращивают объемы поставок в Польшу. За пять лет экспорт в эту страну вырос на 13%, но потенциал далеко не исчерпан. Об этом говорили на встрече предпринимателей, которую организовало Агентство по инвестициям. Те, кто уже работает с Польшей, делились опытом.

Среди таких предприятий - текстильная фабрика в Бельцах. В прошлом году отсюда в Варшаву отправили одежду на 4 млн лев.

Первые места в списке экспортируемых в Польшу товаров в прошлом году заняла мебель и электропровода. Дальше - вина, соки и фрукты.

"Это рынок со специфическими запросами, которым нужно следовать. Это требования к упаковке, к качеству товаров, и обо всем можно узнать, только общаясь с польскими партнёрами", - сказал директор по продажам сельхозпредприятия Вадим Кодряну.

"У Молдовы хороший имидж в Польше, нет отрицательных стереотипов, а это очень важно для бизнеса. Ваш товар номер один - это, конечно, вина. Это известно всем", - отметил посол Польши в Молдове Бартоломей Зданюк.

Экспортерам советуют делать акцент на товарах с большей добавленной стоимостью.

"С увеличением производительности и экспортных способностей Молдовы мы уже говорим о расширении качественного экспорта. Речь идёт о доступе к новым дистрибьюторским сетям", - заключила директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

Среди экспортеров молдавских товаров Польша занимает восьмое место. В 2018 году торговый обмен между странами превысил 300 миллионов долларов.