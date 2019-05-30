Молдову посетит европейский комиссар Йоханесс Хан

На следующей неделе Молдову посетит европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханесс Хан.

Информацию для портала deschide.md подтвердил глава кабинета комиссара Майкл Карнитшниг. По его словам, на 3 июня у европейского комиссара запланированы встречи с некоторыми молдавскими политиками.

Напомним, в середине мая Йоханесс Хан встречался в Брюсселе с главой молдавского правительства Павлом Филипом. Они обсудили ситуацию, сложившуюся в нашей стране после парламентских выборов, а также отношения Молдовы с Евросоюзом.