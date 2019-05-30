В Каушанском районе 11-летнюю девочку насмерть сбил автомобиль

11-летняя девочка из села Урсоая Каушанского района погибла накануне под колесами автомобиля. За рулем машины находился близкий друг семьи.

По данным полиции, он подвозил домой брата девочки, и та услышав шум от приближающейся машины, выбежала на дорогу.

От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Алкотест показал, что водитель был трезв. Его госпитализировали в состоянии шока.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.