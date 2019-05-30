Ольга Бузова прилетела в Кишинев

Вчера вечером Ольга Бузова прилетела в Кишинев. В одном из столичных клубов пройдет ее концерт. Как обычно, российская звезда не упустила шанс и поделилась теплым приемом в Instagram сторис.

Бузова была впечатлена номером гостиницы, который ей предоставили для проживания. Она сказала, что это лучший отель, в котором она когда-либо бывала.

Певица прошлась по комнатам и комментировала удобства, но больше всего ей понравилось джакузи, которое находилось рядом с кроватью.

На видео видно, что условия и правда превзошли все ее ожидания. Ее встретили букетом белых цветов и провели в номер люкс.