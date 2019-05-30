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Ждавшая десять лет хозяина собака умерла у его могилы
// фото: napoli.repubblica.it
14:30, 30 May 2019
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Животное по кличке Николетта долгие годы жило у могилы своего хозяина, и умерло из-за опухоли.

В Италии скончалась собака по кличке Николетта, десять лет ждавшая хозяина у его могилы. Там животное и обитало долгие годы. Об этом пишет La Repubblica.

По данным издания, собака умерла вследствие опухоли. Ветеринары были вынуждены усыпить животное, передает Корреспондент.

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Хозяин Николетты умер еще в 2009 году. С тех пор его собака наблюдала за могилой. Она стала местной знаменитостью и ее сравнивали с героем фильма Хатико.

Ранее сообщалось, что "самой страшной собаке" не могут найти хозяина. Животное является представителем породы китайской хохлатой.




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