Более 2000 вакантных рабочих мест представлено на ярмарке вакансий для молодежи

Более 50 работодателей из различных сфер деятельности предложили сегодня около 2000 рабочих мест в рамках IX Ярмарки вакансий для молодежи, организованной Министерством просвещения, культуры и исследований, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальным агентством занятости населения и мэрией Кишинева.

Ярмарка состоялась в Национальном дворце им. Николая Сулака. На открытии присутствовал также государственный секретарь Министерства просвещения, культуры и исследований Раду Ребежа, передает МОЛДПРЕС.

Чиновник отметил активное участие молодежи в ярмарке, приветствуя в связи с этим их интерес к разнообразию представленных предложений по работе. В то же время он призвал молодых людей воспользоваться тем, что у них будет возможность получить совет экспертов для определения приоритетных областей, представляющих профессиональный интерес.

В программу ярмарки были включены дискуссии и переговоры с экономическими объектами, консультации по возможностям открытия бизнеса, тематические дебаты по методам и техникам поиска работы и др.

Ярмарка вакансий для молодежи предназначена для выпускников лицеев и гимназий, молодых людей, которые ищут место работы, а также для трудоустроенных лиц, желающих сменить работу.