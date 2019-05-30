Перый инвестфорум в Кишиневе: участвуют бизнесмены из 10 стран

Бизнесмены из десяти стран – Украины, Швеции, Румынии, Литвы, Великобритании, Китая, Кореи, Армении, Дании и Республики Молдова – принимают участие в первом Инвестиционном форуме в Кишиневе, который сегодня начал свою работу. Среди участников – официальные делегации городов-побратимов молдавской столицы, местных сообществ, подписавших соглашения/ меморандумы о сотрудничестве, иностранные и местные инвесторы, научные круги, ассоциативный сектор.

Проект направлен на привлечение в молдавскую столицу инвестиционных потоков в области с потенциалом развития посредством иностранных инвесторов.

"Я уверен, что можно сделать еще один шаг вперед, в том числе вместе с отечественной деловой средой и с иностранными инвесторами", - сказал врио генерального примара столицы Руслан Кодряну на открытии форума. Он подтвердил важность мероприятия, учитывая, что город сотрудничает с иностранными инвестиционными партнерами и имеет множество проектов с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, ЮНИСЕФ, и эти отношения должны продолжаться, передает Moldpres.

"Именно инвестиции и сотрудничество с бизнес-средой – наиболее подходящие инструменты для модернизации и роста экономики города. Часть миссии этого форума состоит в том, чтобы обеспечить вас, инвесторов, бизнесменов большим числом инструментов и ресурсов соответственно для получения успешных бизнес-моделей, и, следовательно, для развития города, а вместе с ним и всей страны", - подчеркнул и. о. градоначальника.

Повестка дня форума состоит из 7 дискуссионных панелей, на которых рассматриваются вопросы увеличения потоков капитала, повышения интереса иностранных инвесторов к экономике города с потенциалом развития, а также определения/ продвижения инновационных проектов. В программе также 7 сессий B2B, в том числе презентация инвестпроектов.

Завтра, во второй день форума, его участники с ознакомительными визитами посетят муниципальные предприятия, хозяйствующие субъекты с потенциалом развития.