Expert-Grup: Политическая нестабильность может стать основным фактором риска для экономического развития РМ

Кишинев, 30 мая. Сохранение политической нестабильности может стать основным фактором риска для экономического развития Молдовы в 2019 г. К таким выводам пришли представители аналитического центра Expert-Grup в результате исследования "Экономическая реальность - май, 2019".

Как передает "ИНФОТАГ", согласно работе экспертов, представленной в четверг, "продолжение нестабильной ситуации может обернуться задержкой инвестиционных проектов, в том числе со стороны партнеров по развитию, до момента формирования нового правительства".

"Развитие событий по такому сценарию будет означать и задержку процесса реформ, в том числе мер по обеспечению стабилизации экономики, необходимых в постэлекторальный период. Несмотря на некоторые позитивные изменения в экономических индикаторах, риски сохраняются, а общая картина может ухудшиться во второй половине года", - считают эксперты.

Исходя из этого, они делают прогноз роста ВВП "на первый квартал 2019 г. - 4%, и на второй - 5%".

"Другими факторами риска для экономики могут стать изменения во внешней ситуации и экспансионистская политика правительства в контексте выборов. Последнее, на фоне ослабления национальной валюты, повлияло на рост внутреннего спроса, тем самым оказав влияние на увеличение дефицита торгового баланса. Такая тенденция, вкупе с сокращением урожая сельскохозяйственных культур в 2018 г. будет влиять на повышение уровня инфляции в 2019 г., что станет вызовом для Нацбанка", - говорится в исследовании.

Эксперты полагают, что "повышение рисков инфляции и отсутствие сбалансированной бюджетной политики может привести к необходимости принятия в будущем непопулярных экономических мер: повышение налогов, сокращение расходов бюджета, новые займы государства у банков".

"Все это выльется в более высокие затраты на обслуживание внутреннего долга и окажет влияние на кредитование реального сектора. Эти факторы негативно повлияют на общую экономическую динамику, которая может замедлиться во второй половине 2019 г. с риском продолжения данной тенденции на протяжении всего 2020 г.", - считают эксперты.