Кишинев, 30 мая. Изменения, происходящие в бизнесе Молдовы с 2017 г., внушают здоровый оптимизм, - считает руководитель Ассоциации иностранных инвесторов (FIA), председатель правления компании Sudzucker Moldova Александер Косс.
Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в четверг на открытии Кишиневского инвестиционного форума, что FIA "с удовольствием работает в Молдове".
"Мы переживали разные периоды, и не всегда было просто. Но последние годы внушают оптимизм. Ассоциация с момента своего создания в 2004 г. издает "Белую книгу", где анализируются слабые звенья законодательства, различные упущения в рамочных условиях существования бизнеса. И если до 2017 г. - все это было скорее формальной фиксацией существующих проблем, то после наблюдается колоссальный прогресс", - сказал Косс.
По его словам, "из 73 предложений, внесенных в книгу в 2017 г., 19% или 14 пунктов уже внедрены в качестве различных законодательных актов, еще 37 находятся в процессе рассмотрения".
"Таким образом, мы говорим о 70% наших предложений, которые уже внедрены или будут утверждены в будущем. Наш успех в Молдове во многом основан на сотрудничестве с коллегами. Нам удается налаживать контакт с представителями власти. Представители правительства и те, кто сегодня занимает ключевые должности, ранее работали в крупных компаниях с иностранными инвестициями. И мы говорим с ними на одном языке", - отметил Косс.
Он подчеркнул, что "каждый инвестор в РМ имеет свободный и очень быстрый доступ к властям: за последний год FIA провела 90 рабочих встреч с представителями правительства, и это стало системой, за которой стоит высококачественная работа".
Косс выделил ряд реформ, проведенных в последние годы для развития деловой среды: "налоговая реформа, реформа разрешительных актов, снижение НДС для HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг), снижение санкционирования бизнеса, демонополизация рынка определенных медицинских услуг, внесение прогрессивных изменений в Трудовой кодекс, который долгое время являлся наследием советской эпохи, наведение порядка в банковско-финансовой сфере".
"Нас интересует бизнес, а не политический вектор. Наш опыт показывает, что в Молдове можно работать, зарабатывать и строить планы устойчивого развития. Поэтому призываю смело инвестировать в Молдову и Кишинев", - подчеркнул Александер Косс.
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