В Молдове насчитывается почти две тысячи леевых миллионеровв: самому молодому 21 год

Почти две тысячи леевых миллионеров насчитывается в Молдове. Самому молодому из них всего 21 год. Таковы данные Государственной налоговой службы.

Большинство миллионеров - 1384 - проживают в столице. В Бельцах доходы в миллион леев зарегистрировал 51 гражданин. Еще 30 - в Яловенах. В Оргееве и Страшенах в общем насчитывается 52 миллионера.

Самому пожилому миллионеру 90 лет, самому молодому - 21 год. Еще почти 550 богачей в возрасте от 40 до 49 лет, примерно 450 миллионерам от 50 до 59 лет. Также насчитывается 75 богачей в возрасте от 20 до 29 лет. Общий доход молдавских миллионеров превышает шесть миллиардов леев. Один из них заработал более 83 миллионов леев.

Как сообщает Налоговая служба, общий доход физических лиц за прошлый год составил почти 60 миллиардов леев. Это на 11% больше, чем в 2017. А средний доход одного налогоплательщика в 2018 достиг почти 50 тысяч леев.

"Это объясняется поправками в налоговой политике, которые вступили в силу в октябре 2018 года. Подоходный налог сократился с 18 до 12 процентов. Увеличилось и личное освобождение", - сказала глава управления Налоговой службы Ольга Голбан.