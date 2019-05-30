Визит Папы Франциска в Румынию продлится три дня. В пятницу утром понтифик вылетит из Рима в Бухарест. Там он проведет литургию в соборе "Святого Иосифа".
"Девиз визита - "Пройдем путь вместе". Почему? Чтобы идти вместе для общего блага, чтобы почувствовать, что мы являемся единым народом, независимо от нашей принадлежности к той или иной церкви", - отметил архиепископ Бухарестский Иоан Робу.
20 лет назад службу в соборе "Святого Иосифа" провел и Иоанн Павел II, который назвал Румынию "садом Богородицы". В 2011 году в храм доставили реликвии - несколько капель крови бывшего понтифика. Папу Франциска в Котроченах примет президент Румынии Клаус Йоханнис. Затем он встретится с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ и другими официальными лицами, а также с представителями дипломатического корпуса. Кроме того, у понтифика запланирована личная встреча с патриархом румынской православной церкви Отцом Даниилом.
В субботу утром Папа Римский вылетит из Бухареста в Бакэу, а затем он отправится в Меркуря-Чук. Там он посетит святилище Девы Марии в Шумулеу-Чук, главном месте паломничества Центральной и Восточной Европы. Понтифик проведет там литургию для паломников.
Специально по случаю визита Папы алтарь святилища реконструировали. В службе примет участие и делегация высокопоставленных лиц из Венгрии, и верующие из этой страны, которую ни разу не посещал ни один понтифик. Отмечается, что в Шумулеу-Чук проживает крупная община секеев, субэтнического венгерского меньшинства.
"Каждый раз, отправляясь с визитом в какую-либо страну, понтифик выбирает одно святилище. На этот раз выбор пал на нас. Раньше нас никогда не посещал понтифик", - сказал настоятель францисканской церкви Шумулеу-Чук Михалай.
Ежегодно паломники прибывают в Шумулеу-Чук, чтобы помолиться перед статуей Девы Марии в церкви францисканского монастыря. Деревянной скульптуре предположительно сотни лет. Говорят, что она обладает силой исцеления. Высота статуи - более двух метров. Это самая большая деревянная скульптура в мире, вырезанная из цельного куска дерева. В прошлом году в праздник святой Троицы, когда его отмечали католики, церковь посетили 130 тысяч паломников.
В субботу после обеда Папа Франциск отправится в Яссы, где его перед Дворцом культуры будут ждать десятки тысяч человек.
Сначала понтифик посетит собор "Святой Девы Марии", где помолится у чудотворной иконы Богоматери, которую привезут специально по случаю его визита из Святилища Качика Сучавского уезда. Затем процессия пронесет икону ко Дворцу культуры.
"Папамобиль будет ехать среди верующих. Понтифик поприветствует всех собравшихся. Он доедет до Дворца культуры", - подчеркнул пресс-секретарь Римско-католической епархии Ясс.
У Дворца культуры Папа Франциск встретится с молодежью и семьями. Вечером на самолете он вернется в Бухарест.
В воскресенье утром понтифик отправится в Блаж на Равнину свободы, где пройдет литургия и канонизация семерых греко-католических епископов мучеников. Их убили в коммунистических тюрьмах в Румынии в период с 1950 по 1970 годы, за то, что они отказались присоединиться к Православной церкви.
Вечером того же дня Папа Франциск посетит Сибиу. Там пройдет церемония прощания.
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