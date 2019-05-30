Инновационный вид транспорта будет работать на водороде и сможет находиться в воздухе до четырех часов.
Американская компания Alaka’i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai. Об этом 30 мая сообщает Engadget. Отмечается, что подниматься в воздух такси будет с помощью водорода.
По расчетам разработчиков, Skai сможет находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать на одном баке водорода до 650 км. Заправка будет занимать не более десяти минут. Летающее такси сможет перевозить до пяти пассажиров или грузы массой до 450 кг.
Дизайн проекта оформляли специалисты BMW Designworks, передает Корреспондент.
Для повышения безопасности, инженеры продублировали несколько ключевых систем, включая модуль с водородными топливными элементами и оснастили аппарат системой парашютов.
Первые версии Skai будут пилотируемыми, будущие версии воздушного судна будут работать на автопилоте.
Ранее компания Uber сообщила о запуске Uber Shuttle в Киеве. Сервис поможет забронировать места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в рамках города.
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