STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты прокомментировало псевдо-расследование, опубликованное порталом anticoruptie.md, связанным с биномом ППДП -ПДС.

В цитируемом материале говорится, что "продукты в коробке для новорожденных имеют сомнительное качество", необоснованные, и спекулятивные.

"Все товары в коробке имеют сертификаты качества, которые показывают состав ткани, 100% хлопок. Более того, каждый продукт перед его покупкой тщательно анализируется специалистами в области неонатологии и педиатрии, подтверждая их использование для новорожденных", - считает министр здравоохранения.

Министерство также сообщает, что еженедельно посещает родильные дома в стране и контролирует состав коробок и качество продукции.

"Каждая мама, получая ящик для новорожденного, заполняет бланк, чтобы выразить свое мнение о содержании и качестве продуктов, а также записывает пожелания о содержимом. Все мнения положительные, так же были рассмотрены предложения для нововведений. Таким образом, с момента запуска программы, коробка была изменена, коробку новорожденного дополнили в соответствии с запросами, полученными от мам", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

Министерство продолжает возмущаться тем фактом, что атаки на программу "Новая жизнь" предпринимаются именно в процессе государственных закупок, и мнения "специалистов" не раскрывают их личность.