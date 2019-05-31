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На Филиппинах при взрыве мины погибли 11 человек
// фото: открытые источники
09:30, 31 May 2019
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Взрыв прогремел на пути следования конвоя, в который входили военные, местные активисты и прибывшие на Филиппины представители коренных народов.

На Филиппинах в результате взрыва мины на острове Минданао погибли 11 человек, в том числе семь военнослужащих. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 мая.

Инцидент произошел в южной провинции Букиднон, передает Корреспондент.

"Армейские источники возложили на боевиков Новой народной армии (ННА) ответственность за установку мин на пути следования конвоя, в который входили военнослужащие, активисты неправительственной организации и прибывшие на Филиппины представители коренных народов из Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама", – говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из представителей коренных народов, посещавших в рамках неправительственной акции живущее в провинции Букиднон племя хигаонон, не пострадал.

По данным военных, солдаты открыли огонь по пытавшимся скрыться боевикам ННА и ранили трех из них.

Известно, что Новая народная армия совершает нападения на филиппинских военнослужащих с 2017 года, когда администрация президента Родриго Дутерте отказалась от переговоров с ее представителями.




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