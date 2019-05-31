О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Павел Филип призвал фермеров применять в агропромышленном секторе инновационные методы
// фото: moldpres
09:39, 31 May 2019
просмотров 118 | комментариев 0

Наиболее успешные инвестиционные проекты в агропромышленной сфере были оценены вчера в рамках Гала-торжества Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).

Награды получили 19 фермеров, компаний и ассоциаций, которые внесли свой вклад в развитие сельского хозяйства в 2018 году, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Премьер-министр Павел Филип поздравил лауреатов, отметив, что полученные результаты подтверждают, что сельское хозяйство постоянно развивается как по качеству, так и по количеству полученного урожая. "Хорошие результаты положительно повлияли и на инвестиционный процесс, способствуя привлечению рекордных инвестиций, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений от налогов и сборов в национальный публичный бюджет", - сказал Павел Филип.

Премьер подчеркнул, что сельское хозяйство считается приоритетом для нынешнего правительства. Доказательством этого являются и предпринятые действия. Сначала были ликвидированы долги по субсидиям фермерам, затем - увеличен фонд субсидирования до 900 миллионов леев в год. В прошлом году, впервые были предоставлены авансовые субсидии молодым людям и женщинам, желающим открыть свой бизнес в области сельского хозяйства.

В рамках этой программы 66 молодых предпринимателей получили финансирование для своего бизнеса на сумму 83 млн. леев. "Только в прошлом году, в результате предоставления субсидий фермерам, в агропромышленный сектор были привлечены инвестиции в размере более 6,1 млрд. леев, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. Эти инвестиции привели к созданию минимум 3 500 новых рабочих мест и 2 тыс. сезонных рабочих мест", - добавил Павел Филип.

Премьер-министр призвал фермеров применять в агропромышленном секторе инновационные методы для создания высокопроизводительного сельского хозяйства. "Нам необходимы инновации и технологии. Я рад видеть, что все больше фермеров, меньше полагаются на то, "как Бог даст", а больше на технологии, оборудование и оснащение. Я хотел бы, чтобы наши фермеры ориентировались на продукты с высокой добавленной стоимостью, которые приносили бы им доход", - заключил Павел Филип.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет отмечен высокой активностью. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет отмечен высокой активностью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...