Наиболее успешные инвестиционные проекты в агропромышленной сфере были оценены вчера в рамках Гала-торжества Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).
Награды получили 19 фермеров, компаний и ассоциаций, которые внесли свой вклад в развитие сельского хозяйства в 2018 году, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Премьер-министр Павел Филип поздравил лауреатов, отметив, что полученные результаты подтверждают, что сельское хозяйство постоянно развивается как по качеству, так и по количеству полученного урожая. "Хорошие результаты положительно повлияли и на инвестиционный процесс, способствуя привлечению рекордных инвестиций, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений от налогов и сборов в национальный публичный бюджет", - сказал Павел Филип.
Премьер подчеркнул, что сельское хозяйство считается приоритетом для нынешнего правительства. Доказательством этого являются и предпринятые действия. Сначала были ликвидированы долги по субсидиям фермерам, затем - увеличен фонд субсидирования до 900 миллионов леев в год. В прошлом году, впервые были предоставлены авансовые субсидии молодым людям и женщинам, желающим открыть свой бизнес в области сельского хозяйства.
В рамках этой программы 66 молодых предпринимателей получили финансирование для своего бизнеса на сумму 83 млн. леев. "Только в прошлом году, в результате предоставления субсидий фермерам, в агропромышленный сектор были привлечены инвестиции в размере более 6,1 млрд. леев, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. Эти инвестиции привели к созданию минимум 3 500 новых рабочих мест и 2 тыс. сезонных рабочих мест", - добавил Павел Филип.
Премьер-министр призвал фермеров применять в агропромышленном секторе инновационные методы для создания высокопроизводительного сельского хозяйства. "Нам необходимы инновации и технологии. Я рад видеть, что все больше фермеров, меньше полагаются на то, "как Бог даст", а больше на технологии, оборудование и оснащение. Я хотел бы, чтобы наши фермеры ориентировались на продукты с высокой добавленной стоимостью, которые приносили бы им доход", - заключил Павел Филип.
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