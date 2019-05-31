Ежегодно из-за заболеваний, вызванных курением, умирают около 5 тыс. человек

Ситуация в плане потребления табака сложна во всем мире, а также в Республике Молдова. Ежегодно из-за заболеваний, вызванных курением, умирают около 5 тыс. человек, что составляет 12% от общей смертности в Молдове. Об этом заявил директор Республиканского наркологического диспансера Михаил Опря.

Наиболее распространенными заболеваниями, вызванными табаком, являются сердечные заболевания, рак легких, заболевания головного мозга, сахарный диабет, деструктивные заболевания легких. Чаще всего эти заболевания приводят к смерти, передает IPN.

Михаил Опря отметил, что влияние курения на жизнь детей и подростков намного серьезнее, чем на взрослых. У несовершеннолетних и подростков курение влияет на все внутренние органы и системы. Во-первых, это влияет на мозг, дыхательные пути, сердечнососудистую систему и т. д.: "Для молодых людей курение категорически запрещено, потому что риск возникновения некоторых хронических заболеваний очень велик".

По словам директора центра, медицинское учреждение, которое он представляет, готово в любое время предоставить консультации или медикаментозное лечение курильщикам, которые решают избавиться от этой зависимости. С каждым годом курильщики все чаще обращаются к врачу, желая бросить курить. Он считает, что они делают это, потому что "быть здоровым престижно, а быть больным значит иметь очень большую проблему".

В 2018 году в Республиканском наркологическом диспансере 500 человек получили услуги по прекращению курения, около 300 человек получили медикаментозное лечение от табачной зависимости, а около 3 тысяч получили консультации.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этом году день проводится под девизом "Табак и здоровье легких", целью которого является повышение осведомленности населения о влиянии потребления табака и воздействия сигаретного дыма на здоровье.