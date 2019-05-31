Последствия сильных ливней: пострадали дороги и подтоплены домохозяйства в некоторых районах Молдовы

Из-за обильных осадков, выпавших в Молдове 30 мая, пострадали некоторые частные домохозяйства в ряде районов. Размыто около 15 км местной дороги в городе Яловены и подтоплены десятки дворов и подвалов.

Как сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, в результате ливня подтоплены 15 подвалов и пять погребов в г. Яловены.

В Шолданештах потребовалось вмешательство пожарных для откачки воды из трех домохозяйств, а в с. Рошу в Кагульского района спасатели помогли откачать воду из двух подвалов, передает МОЛДПРЕС.

Вмешательство сотрудников Главной инспекции по ЧС потребовалось в Сынджерейском, Каушанском и Унгенском районах, где вода проникла в некоторые подвалы и погреба.

В столице пожарные также откачивали воду из подвалов нескольких жилых домов по улице Друмул Виилор, а также по улице Святого Николая в Кодру.

Сегодня полевые комиссии работают на местах, чтобы оценить ущерб.

Местные комиссии по ЧС проводят оценку причиненного ущерба.