Вышел трейлер последнего фильма о Рэмбо

Опубликован трейлер пятого и последнего фильма о Джоне Рэмбо. Мировая премьера картины "Рэмбо 5: Последняя кровь" состоится 20 сентября 2019 года.

Предыдущая часть вышла в 2008 году — тогда ветеран вьетнамской войны вернулся на ранчо к своему отцу в Аризону. События пятого фильма будут развиваться в этом же регионе, передает Life.

В новой ленте герой будет бороться против мексиканской мафии, спасать похищенную внучку своей приятельницы и раскроет целую сеть организаторов похищения женщин.

Сильвестр Сталлоне пообещал всем фанатам Джона Рэмбо сюрприз в финале пятой части.