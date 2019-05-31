Астролог рассказал, чего ожидать в июне каждому из знаков Зодиака и на какие события в жизни следует обратить особое внимание.Для многих знаков Зодиака первый месяц лета — отличное время для путешествий и новых знакомств. В июне решатся многие финансовые вопросы, которые долгое время казались неразрешимыми, говорит астролог. О том, что ждет каждый знак Зодиака в июне, рассказал "Фактам" астролог Хаял Алекперов.
Овны
Июнь может оказаться весьма неоднозначным для представителей этого знака. С одной стороны, звезды сулят Овнам немало забот как на работе, так и в быту. Но при этом прилив сил и энергии позволит им справиться со всеми делами без промедления, получив от них немалую выгоду. Главное при этом — не хвататься за все и сразу, а четко расставить приоритеты, передает УНИАН.
Тельцы
В этом месяце звезды уготовили Тельцам немало положительных изменений. И коснутся они, скорее всего, сферы трудовой деятельности. Вдохновение, умноженное на профессионализм, приведет представителей знака к новым высотам в карьере и даже увеличению финансового дохода. Но старайтесь не обсуждать вопросы личной жизни с людьми, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность сплетен и слухов, которые сработают против вас.
Близнецы
Этот месяц — прекрасное время, чтобы воплотить в жизнь свои сокровенные мечты. Самое время осуществить давние желания и, к примеру, записаться на курсы вождения или отправиться на интересный семинар, на который давно хотели попасть. Сейчас звезды предоставят вам для этого все возможности. В конце месяца вероятны новые перспективные знакомства — старайтесь чаще выходить в свет.
Раки
В этом месяце Ракам представится возможность поработать над собой. На многие события представители знака смогут посмотреть под другим углом и сделать для себя совершенно неожиданные выводы. В сфере семейных отношений старайтесь избегать конфликтов. Проявите больше терпения к своим родным. В противном случае ссоры и разногласия могут затянуться надолго.
Львы
В июне обстоятельства могут складываться совершенно не так, как планировали Львы. К примеру, люди, на которых они рассчитывали, могут не оправдать ожиданий. Потому в любой ситуации готовьте запасной план. Но при этом фортуна все равно будет на вашей стороне. И даже если предполагаемый сценарий событий сначала кажется вам провальным — в итоге сможете получить приятные бонусы.
Девы
В июне благополучие и профессиональный авторитет Дев во многом будут зависеть от их умения хранить тайны. Старайтесь не доверять секреты непроверенным людям — можете себе навредить. Также меньше рассказывайте о своих планах в работе и личной жизни. Поверьте, в вашем окружении есть немало завистников, которые не прочь вставить вам палки в колеса. Конец месяца — прекрасное время для новых начинаний. Самое время воплотить в жизнь давние мечты.
Весы
Для Весов июнь — удачное время для новых знакомств. Они будут не только полезными, но и продуктивными, особенно в профессиональной и деловой сферах. К тому же звезды предоставят Весам возможность решить вопросы, за которые они не брались из-за постоянных препятствий на пути. К примеру, добиться заключения важных сделок или подписания нужных бумаг.
Скорпионы
Начало месяца порадует Скорпионов успехами и благосклонностью фортуны в различных жизненных сферах. Многие вопросы будут решаться как бы сами собой. Но не сбавляйте обороты — рассчитывать на дальнейшие подарки судьбы не стоит. Особенно надо быть внимательными в финансовых делах. Есть большая вероятность непредвиденных трат, невыгодных сделок и даже денежных потерь.
Стрельцы
Начало месяца для Стрельцов — время активных действий и творческого подъема. Звезды советуют приложить больше усилий на работе. Это принесет успех и материальное благополучие. В середине июня есть большая вероятность спонтанных путешествий. Не отказывайтесь от возможности перезагрузиться и почерпнуть вдохновение.
Козероги
Этот месяц для Козерогов — время творческого подъема. Даже в скучных и рутинных вопросах представители знака смогут найти креативный подход и нестандартные способы решения проблем. Это, несомненно, позволит Козерогам добиться хороших результатов в работе и улучшить финансовое положение.
Водолеи
Водолеи в этом месяце могут допустить немало досадных промахов из-за невнимательности. А потому старайтесь подходить с максимальной ответственностью даже к самым привычным и легким на ваш взгляд задачам. В конце месяца звезды сулят представителям знака перспективные знакомства. Не исключено, что на вашем пути встретится человек, который в дальнейшем станет союзником или даже партнером в работе.
Рыбы
Июнь сулит Рыбам важные встречи и знакомства. Будьте готовы к тому, что большинство решений придется принимать безотлагательно, иначе можете многое упустить. Конец месяца — отличное время для экспериментов с внешностью. Можете смело заняться обновлением гардероба или поменять имидж. Новый образ привлечет в вашу жизнь немало позитивных перемен.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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