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Прекрасное время у Близнецов и денежные потери у Скорпионов: гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака
// фото: Открытые источники
10:40, 31 May 2019
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Астролог рассказал, чего ожидать в июне каждому из знаков Зодиака и на какие события в жизни следует обратить особое внимание.Для многих знаков Зодиака первый месяц лета — отличное время для путешествий и новых знакомств. В июне решатся многие финансовые вопросы, которые долгое время казались неразрешимыми, говорит астролог. О том, что ждет каждый знак Зодиака в июне, рассказал "Фактам" астролог Хаял Алекперов.

 Овны

Июнь может оказаться весьма неоднозначным для представителей этого знака. С одной стороны, звезды сулят Овнам немало забот как на работе, так и в быту. Но при этом прилив сил и энергии позволит им справиться со всеми делами без промедления, получив от них немалую выгоду. Главное при этом — не хвататься за все и сразу, а четко расставить приоритеты, передает УНИАН.

Тельцы

В этом месяце звезды уготовили Тельцам немало положительных изменений. И коснутся они, скорее всего, сферы трудовой деятельности. Вдохновение, умноженное на профессионализм, приведет представителей знака к новым высотам в карьере и даже увеличению финансового дохода. Но старайтесь не обсуждать вопросы личной жизни с людьми, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность сплетен и слухов, которые сработают против вас.

Близнецы

Этот месяц — прекрасное время, чтобы воплотить в жизнь свои сокровенные мечты. Самое время осуществить давние желания и, к примеру, записаться на курсы вождения или отправиться на интересный семинар, на который давно хотели попасть. Сейчас звезды предоставят вам для этого все возможности. В конце месяца вероятны новые перспективные знакомства — старайтесь чаще выходить в свет.

Раки

В этом месяце Ракам представится возможность поработать над собой. На многие события представители знака смогут посмотреть под другим углом и сделать для себя совершенно неожиданные выводы. В сфере семейных отношений старайтесь избегать конфликтов. Проявите больше терпения к своим родным. В противном случае ссоры и разногласия могут затянуться надолго.

Львы

В июне обстоятельства могут складываться совершенно не так, как планировали Львы. К примеру, люди, на которых они рассчитывали, могут не оправдать ожиданий. Потому в любой ситуации готовьте запасной план. Но при этом фортуна все равно будет на вашей стороне. И даже если предполагаемый сценарий событий сначала кажется вам провальным — в итоге сможете получить приятные бонусы.

Девы

В июне благополучие и профессиональный авторитет Дев во многом будут зависеть от их умения хранить тайны. Старайтесь не доверять секреты непроверенным людям — можете себе навредить. Также меньше рассказывайте о своих планах в работе и личной жизни. Поверьте, в вашем окружении есть немало завистников, которые не прочь вставить вам палки в колеса. Конец месяца — прекрасное время для новых начинаний. Самое время воплотить в жизнь давние мечты.

Весы

Для Весов июнь — удачное время для новых знакомств. Они будут не только полезными, но и продуктивными, особенно в профессиональной и деловой сферах. К тому же звезды предоставят Весам возможность решить вопросы, за которые они не брались из-за постоянных препятствий на пути. К примеру, добиться заключения важных сделок или подписания нужных бумаг.

Скорпионы

Начало месяца порадует Скорпионов успехами и благосклонностью фортуны в различных жизненных сферах. Многие вопросы будут решаться как бы сами собой. Но не сбавляйте обороты — рассчитывать на дальнейшие подарки судьбы не стоит. Особенно надо быть внимательными в финансовых делах. Есть большая вероятность непредвиденных трат, невыгодных сделок и даже денежных потерь.

Стрельцы

Начало месяца для Стрельцов — время активных действий и творческого подъема. Звезды советуют приложить больше усилий на работе. Это принесет успех и материальное благополучие. В середине июня есть большая вероятность спонтанных путешествий. Не отказывайтесь от возможности перезагрузиться и почерпнуть вдохновение.

Козероги

Этот месяц для Козерогов — время творческого подъема. Даже в скучных и рутинных вопросах представители знака смогут найти креативный подход и нестандартные способы решения проблем. Это, несомненно, позволит Козерогам добиться хороших результатов в работе и улучшить финансовое положение. 

Водолеи

Водолеи в этом месяце могут допустить немало досадных промахов из-за невнимательности. А потому старайтесь подходить с максимальной ответственностью даже к самым привычным и легким на ваш взгляд задачам. В конце месяца звезды сулят представителям знака перспективные знакомства. Не исключено, что на вашем пути встретится человек, который в дальнейшем станет союзником или даже партнером в работе.

Рыбы

Июнь сулит Рыбам важные встречи и знакомства. Будьте готовы к тому, что большинство решений придется принимать безотлагательно, иначе можете многое упустить. Конец месяца — отличное время для экспериментов с внешностью. Можете смело заняться обновлением гардероба или поменять имидж. Новый образ привлечет в вашу жизнь немало позитивных перемен.




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