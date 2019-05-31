Влад Плахотнюк вернулся: В скором времени мы будем видеться чаще, немного терпения

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк чувствует себя хорошо. Председатель демократов публично выступил после заседания партии и опроверг информацию относительно проблем со свои здоровьем.

"Я пришел поприветствовать, и чтобы вы меня увидели. Я слышал, что есть люди, которые из-за некоторых предположений волнуются за меня. Спасибо, я в порядке и в лучшей своей форме, чем когда-либо. В скором времени мы будем видеться чаще, немного терпения", - сказал Влад Плахотнюк. В то же время лидер демократов призвал политиков вернуться к нормальному режиму работы. "А взволнованным политикам сбившимся в группы во время моего отсутствия, я говорю: " Не стройте больших планов напрасно. Я увидел все что вы можете, и особенно то, что вы не можете, так что пришло время всем вернуться к нормальному режиму работы", - сказал Влад Плахотнюк.

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