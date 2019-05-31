ДПМ предлагает новые решения для вывода страны из политического кризиса, который был спровоцирован ACUM

Демократическая партия Молдовы предпринимает ряд действий, чтобы не допустить вступления страны в долгосрочной кризис и избежать досрочных выборов. Об этом заявил официальный представитель демократов Виталий Гамурарь.

В связи с этим руководство партии получило мандат Бюро на начало переговоров с Партией Социалистов Республики Молдова после того, как ПДС и ППДП заблокировали все переговоры по этому вопросу.

Гамурарь уточнил, что демократы предлагают ПСРМ создать большинство, основанное исключительно на решении социальных проблем, игнорируемых ACUM.

"Постоянное бюро ДПМ приняло к сведению политическую ситуацию и решило поручить руководству партии принять необходимые меры, чтобы предотвратить вступление Республики Молдова в долгосрочный кризис и не дойти до досрочных выборов".

Первый шаг в этом направлении заключается в том, что сегодня мы отправим приглашение партии социалистов провести первое обсуждение, чтобы выяснить, сможем ли мы найти формулу парламентского сотрудничества, основанную на ожиданиях и приоритетах граждан», - отметил Гамурарь.

Так же он сказал, что если будет достигнут необходимый консенсус по этому направлению, политическая формализация этого решения может быть быстро достигнута, если обе стороны проявят гибкость и стремление найти компромисс, который удовлетворяет потребности граждан.

"В ходе переговоров также будут рассмотрены предложения, уже объявленные Социалистической партией о формировании парламентского большинства и правительства, возможно, в том числе спикер от фракции ПСРМ. В то же время будут обсуждаться предложения Демократической партии ", - сказал представитель ДПМ.

Демократы полагают, что политическая блокада, в которую они попали, - это из-за фракций ПДС и ППДП в новом парламенте, в том числе желание их лидеров занять важные посты.

"Мы три месяца ждали, чтобы блок АКУМ ожил и понял, что граждане выбрали их в парламент чтобы работать, а не менять руководителя учреждения на другого, не делать селфи за рабочим местом, как туристы. К сожалению, они показали, что они просто туристы в политике, они доказали, что живут в мире, параллельном реальности, они остались там, где началась политика - в Facebook. Они не готовы выполнять обязанности, им нужно время, чтобы повзрослеть".

Представитель ДПМ также сказал, что Республика Молдова не может быть заблокирована из-за одержимости политиками своих позиций, их морали и что политические лидеры обязаны находить решения проблем граждан и будущего страны.