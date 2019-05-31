На следующей неделе в пяти районах страны стартует ремонт дорог в рамках второго этапа национальной программы "Хорошие дороги для Молдовы". Речь о Хынчештском, Леовском, Кантемирском, Унгенском и Каларашском районах.
Всего намерены восстановить 115 километров местных и национальных дорог. Контракты на проведение работ заключили уже с пятью подрядчиками. Вопрос обсудили на заседании с участием министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича и представителей Госадминистрации автомобильных дорог.
"На следующей недели в эти пять районов направят необходимую технику и оборудование, и там уже начнутся работы. А в ближайшие 4-6 недель мы завершим все тендеры и подпишем необходимые контракты", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Результаты 19 из 24-ех тендеров были аннулированы. Их проведут заново. Глава Госадминистрации автомобильных дорог утверждает, что на сроках ремонта это не отразится.
"Тендеры должны провести повторно поскольку предпринимателям еще требуется время для изучения нововведений, касающихся внесения документов в электронную систему. Они начнутся с 7 июня, а последние тендеры состоятся 22-23 июня", - подчеркнул глава Госадминистрации автомобильных дорог Георгий Курмей.
В рамках второго этапа программы "Хорошие дороги" отремонтируют 2600 километров дорожного полотна. Стоимость проекта превышает два миллиарда 700 тысяч леев. В прошлом году в рамках первого этапа программы восстановили 1600 километров дорог.
Работы обошлись более чем в полтора миллиарда леев. Программу "Хорошие дороги для Молдовы" запустили по инициативе председателя Демократической партии Влада Плахотнюка
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